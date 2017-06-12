Стоичков: лучший бомбардир Кубка ЛУКОЙЛ получит копию моего «Золотого мяча»

Нападающий «Барселоны», победитель Кубка европейских чемпионов, Кубка кубков и Суперкубка УЕФА, обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы» Христо Стоичков презентовал пятый розыгрыш детского Кубка чемпионов ЛУКОЙЛ. Презентация состоялась в Доме футбола в Москве.
«Я хочу пожелать молодым футболистам успеха в школе и спорте. Нужно уважать друг друга, ведь спорт требует много жертв. Нужно жертвовать характером и дисциплиной, чтобы выигрывать все матчи, в которых принимаете участие.
В этом году исполняется пять лет Кубку чемпионов ЛУКОЙЛ. Я участвую в этом проекте с его открытия. Я рад, что с каждым годом этот турнир становится всё сильнее и сильнее, а мастерство участников растёт. Пять лет – это небольшой срок, но мы вложили очень много сил в этот турнир. Наш турнир проходит под слоганом «играй против расизма». Я играл за разные команды и в многих странах. Я никогда не использовал слово «расизм». У меня была возможность играть с людьми во всём мире и показывать пример для молодого поколения.
Первый раз за всю историю лучший футболист турнира и лучший бомбардир получат копию моего «Золотого мяча». Это будет стимул для вас играть хорошо. Желаю вам здоровья и успеха», — передаёт слова Стоичкова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.