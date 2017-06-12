Сборная Беларуси победила Новую Зеландию в товарищеском матче

Сборная Беларуси победила команду Новой Зеландии в товарищеском матче.
Встреча проходила в Минске на стадионе «Трактор» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Денис Поляков.
Сборная Новой Зеландии продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. Новая Зеландия попала в группу А, где сыграет с Россией, Португалией и Мексикой. Первый матч новозеландцы проведут 17 июня против России на стадионе «Санкт-Петербург».
Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате»