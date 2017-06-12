«Днепр» будет понижен в классе по распоряжению ФИФА

ФИФА понизила «Днепр» в классе в связи с большими долгами клуба. Теперь команда должна будет играть во Второй лиге — третьем по силе дивизионе Украины, сообщает Sport Arena со ссылкой на источник в Федерации футбола Украины.
По итогам минувшего сезона «Днепр» вылетел из Премьер-лиги в Первую лигу, заняв 11-е место в турнирной таблице. Санкции ФИФА понижают днепровцев ещё на один дивизион. По ходу сезона и по его завершении с клуба из-за долгов было снято в общей сложности 24 очка.
Решение о понижении во Вторую лигу также может быть принято в отношении «Волыни». Лучане не выплатили долг бывшему футболисту команды Саше Стевичу. Пока вопрос по «Волыни» остаётся открытым.