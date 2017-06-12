Джеко: стычка с Маноласом? То, что происходит на поле, остаётся на поле

Форвард сборной Боснии и Герцеговины и «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал свою стычку с партнёром по римской команде и защитником сборной Греции Костасом Маноласом.
После окончания отборочного матча ЧМ-2018 между Боснией и Грецией (0:0) между футболистами и тренерами обеих команд произошла потасовка. В частности, Джеко схватил Маноласа за горло. Стоит отметить, что боснийские болельщики перед началом встречи освистали гимн Греции.
«Стычка с Маноласом? То, что происходит на поле, остаётся на поле», — цитирует Джеко Corriere dello Sport.
Видео потасовки можно посмотреть в YouTube.
Манолас: позор боснийским болельщикам, освиставшим гимн Греции