Манолас: позор боснийским болельщикам, освиставшим гимн Греции

Защитник сборной Греции Костас Манолас прокомментировал потасовку, произошедшую после окончания отборочного матча чемпионата мира — 2018 с Боснией и Герцеговиной (0:0) между футболистами и тренерами обеих команд. В частности, Манолас сцепился с одноклубником по «Роме» нападающим Эдином Джеко. Стоит отметить, что боснийские болельщики перед началом встречи освистали гимн Греции
«Есть вещи, которые не следует делать. Позор болельщикам, освиставшим наш национальный гимн. Такие вещи не должны происходить в футболе», — приводит слова Маноласа Goal.
Видео потасовки можно посмотреть в YouTube.