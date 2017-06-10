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Манолас: позор боснийским болельщикам, освиставшим гимн Греции

10 июня 2017, суббота. 08:40. Футбол

Защитник сборной Греции Костас Манолас прокомментировал потасовку, произошедшую после окончания отборочного матча чемпионата мира — 2018 с Боснией и Герцеговиной (0:0) между футболистами и тренерами обеих команд. В частности, Манолас сцепился с одноклубником по «Роме» нападающим Эдином Джеко. Стоит отметить, что боснийские болельщики перед началом встречи освистали гимн Греции

«Есть вещи, которые не следует делать. Позор болельщикам, освиставшим наш национальный гимн. Такие вещи не должны происходить в футболе», — приводит слова Маноласа Goal.

Видео потасовки можно посмотреть в YouTube.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Боснии и Герцеговины — Футбол Сборная Греции - Футбол Костас Манолас Эдин Джеко Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
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