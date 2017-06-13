Стауче: когда меня пригласили в «Спартак», я сразу отказался

Бывший вратарь «Спартака» Гинтарас Стауче, который сейчас руководит тренировками голкиперов сборной России, рассказал, как оказался в России.
«В 1987-м мы с юношеской сборной U17 прилетели из Болгарии с международного турнира. В Шереметьево ко мне подошёл представитель «Спартака», представился и сказал, что Бесков хочет видеть меня в команде. Но я сразу отказался. Не хотел никуда уезжать из Литвы, да и русский ещё плохо знал. Вообще, у нас все всегда стремились попасть в «Жальгирис», поэтому про Москву даже и мыслей никогда не было. Так вот, я ему отказал, но он мне сказал: «Ты лети домой, всё обдумай. Мы с тобой ещё свяжемся».
Получилось так, что в конце января я должен был лететь на сборы, но мне было не с кем тренироваться. «Жальгирис» тогда уехал в ГДР с двумя командами, а я остался один. Тут как раз позвонили из «Спартака» и поинтересовались: «Ну как?» Я в итоге сказал, что приеду. Тренироваться-то надо было. Помню, прилетел, сел в такси, а водитель заблудился. Начал ездить вперёд-назад, а на улице темно, снега куча, не видно ничего… С горем пополам довёз меня до Тарасовки.
Три недели я там тренировался, и в последний день Бесков меня вызвал к себе и сказал: «Всё, ты остаёшься у нас». У меня во-о-от такие глаза были! Пошёл в комнату, всю ночь уснуть не мог, думал: «Как я тут буду? В большом городе, не зная языка...» Потом связался со своим первым тренером, мы с ним поговорили. Он сказал, что хуже не будет — только лучше. И всё, я остался в «Спартаке», — рассказал Стауче в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полную версию интервью с Гинтарасом Стауче читайте на «Чемпионате» в скором времени.