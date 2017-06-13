В июле Гётце сможет вернуться к тренировкам в общей группе

Возвращение полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце в строй уже не за горами, передаёт Die Welt.
Согласно информации источника, футболист сборной Германии в июле вновь сможет приступить к работе в общей группе. Правда, пока неизвестно, сможет ли он тренироваться с 7 июля, когда начнётся подготовка команды к сезону.
В конце февраля врачи выявили у Гётце проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя, так и не сыграв после этого в минувшем сезоне. В последние годы футболист сборной Германии нередко подвергался критике за свою игру со стороны специалистов и СМИ.