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В июле Гётце сможет вернуться к тренировкам в общей группе

13 июня 2017, вторник. 08:00. Футбол

Возвращение полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце в строй уже не за горами, передаёт Die Welt.

Согласно информации источника, футболист сборной Германии в июле вновь сможет приступить к работе в общей группе. Правда, пока неизвестно, сможет ли он тренироваться с 7 июля, когда начнётся подготовка команды к сезону.

В конце февраля врачи выявили у Гётце проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя, так и не сыграв после этого в минувшем сезоне. В последние годы футболист сборной Германии нередко подвергался критике за свою игру со стороны специалистов и СМИ.

Источник: Die Welt Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Марио Гётце
Новости. Футбол
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