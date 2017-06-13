Капитан «Енисея» подарил бронзовую медаль ФНЛ болельщику

Полузащитник и капитан «Енисея» Александр Харитонов подарил бронзовую медаль ФНЛ болельщику Алексею Курникову, более известному как Дядя Лёша. Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба. 13 июня преданному болельщику исполнилось 75 лет.
«Считаю, Дядя Леша заслужил медаль не меньше, чем мы с ребятами, поэтому решил отдать свою награду нашему болельщику, которого я знаю почти 20 лет. Будем стараться радовать трибуны в новом сезоне, главное, чтобы Дядя Леша был здоров», — сказал Харитонов.
Болельщик в свою очередь признался, что для него эта медаль как золотая.
«Приятно осознавать, что ребята меня не забывают, спасибо Саше! Эта медаль для меня как золотая», — подытожил Алексей Курников.
В минувшем сезоне-2016/17 ФНЛ «Енисей» занял 3-е место, но не сумел подняться в Премьер-Лигу, проиграв в стыковых матчах тульскому «Арсеналу».