Миранчук из-за экзамена пропускает тренировку сборной России

Сборная России продолжает подготовку к скоро стартующему Кубку конфедераций. Сегодня футболисты национальной команды проводят тренировку на стадионе им. Эдуарда Стрельцова.
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, все игроки занимаются в общей группе, кроме полузащитников Алексея Миранчука и Александра Головина. Футболист ЦСКА тренируется по индивидуальной программе, а хавбек «железнодорожников» пропускает занятие из-за экзамена. В пресс-службе команды не уточнили, о каком экзамене идёт речь.
Подопечные Станислава Черчесова стартуют на Кубке конфедераций матчем с командой Новой Зеландии. Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.
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