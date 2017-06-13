Ибрагимович может вернуться в «Милан»

Нападающий Златан Ибрагимович может рассмотреть вариант с возвращением в «Милан», за который он выступал с 2010 до 2012 года. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Premium Sport.
Сейчас шведский футболист восстанавливается после травмы колена. «Милан» может подписать с ним контракт уже этим летом и дождаться его восстановления, которое, скорее всего, затянется до конца года.
Ранее «Манчестер Юнайтед», за который Ибрагимович выступал в прошедшем сезоне, исключил форварда из заявки на АПЛ. В составе манкунианцев 35-летний форвард провёл 46 матчей, в которых забил 28 голов.
Источник: Ибрагимович перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси»