Источник: Ибрагимович перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Marca. По данным источника, о переходе в американский клуб форвард договорился ещё в марте.
Сейчас Ибрагимович восстанавливается после травмы колена и может вернуться в строй перед началом нового сезона в MLS, который стартует в марте.
«Манчестер Юнайтед», за который Ибрагимович выступал в прошедшем сезоне, исключил форварда из заявки на участие в матчах английской Премьер-лиги.
В составе манкунианцев 35-летний шведский форвард провёл 46 матчей, в которых забил 28 голов.
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