«Рома» объявила о назначении Ди Франческо на пост главного тренера

Итальянский специалист Эусебио Ди Франческо, последним местом работы которого был «Сассуоло», стал главным тренером «Ромы».
Контракт 47-летнего специалиста с римским клубом рассчитан до 2019 года, сообщается на официальном сайте джаллоросси.
Ди Франческо выступал за «Рому» в качестве игрока в течение четырёх сезонов, сыграл 129 матчей, забил 16 голов и выиграл чемпионский титул.
Главным тренером «Сассуоло» Ди Франческо являлся на протяжении пяти лет. Под его руководством чёрно-зелёные вышли в Серию A и участвовали в Лиге Европы.
«Я очень рад вернуться в Рим, чтобы тренировать команду, которая всегда очень много значила для меня. Я благодарю президента клуба и руководство за эту возможность. Я приложу все усилия, чтобы эта команда добивалась тех результатов, которых она заслуживает», — заявил Ди Франческо.