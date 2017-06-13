«Сассуоло» разорвал контракт с Ди Франческо, который должен возглавить «Рому»

«Сассуоло» на своём официальном сайте объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Эусебио Ди Франческо по взаимному согласию сторон. 47-летний специалист был главным тренером черно-зелёных на протяжении пяти лет.
Ди Франческо в ближайшее время должен возглавить «Рому». По данным ряда итальянских СМИ, официально о его назначении римский клуб может объявить ещё до конца сегодняшнего дня.
В минувшем сезоне «Сассуоло» под руководством Ди Франческо занял 12-е место в турнирной таблице Серии А, «Рома» стала серебряным призёром.
«Рома» согласовала с «Сассуоло» компенсацию за Ди Франческо