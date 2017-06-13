Чемпион мира 2006 года Гроссо возглавил «Бари»

Бывший защитник сборной Италии и «Ювентуса» Фабио Гроссо возглавил «Бари», сообщается на официальном сайте клуба, выступающего в Серии B. 39-летний специалист будет представлен на новом для себя посту на следующей неделе.
Гроссо завершил карьеру в 2012 году, а с 2014 года работал главным тренером молодёжной команды «Ювентуса». Фабио является двукратным победителем Серии А, а также чемпионом мира 2006 года. В финальном матче турнира со сборной Франции (1:1, 5:3 — по пенальти) Гроссо забил победный пенальти.