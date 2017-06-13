Сборная Колумбии в товарищеском матче разгромила команду Камеруна

В Хетафе (Испания) прошёл товарищеский матч, в котором встречались сборные Камеруна и Колумбии. Завершилась игра разгромной победой колумбийской команды со счётом 4:0.
На 16-й минуте счёт открыл Хамес Родригес, а на 30-й отличился Ери Мина. В начале второго тайма камерунская команда осталась вдесятером — прямую красную карточку получил Роберт Тамбе. Через пару минут после этого Ери Мина оформил дубль, а в конце матча окончательный результат установил Хосе Искьердо.
Сборная Камеруна — участник Кубка конфедераций в России. «Неукротимые львы» стартуют матчем с командой Чили 18 июня в Москве.