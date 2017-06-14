Сорокин: у сборной Новой Зеландии, прибывшей в Петербург, нет никаких нареканий

Директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, готова ли страна к проведению Кубка конфедераций — 2017. Турнир стартует 17 июня, и в первом матче на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии.
«Можем подтвердить, что мы полностью готовы к Кубку конфедераций. Постепенно к нам приезжают сборные. Новая Зеландия уже успела потренироваться на стадионе «Петровский», пожила в гостинице. Мы уже знаем, что никаких нареканий нет.
Что касается стадионов, то они тоже полностью готовы к турниру. Происходит наведение отдельных элементов временной инфраструктуры. Свои точки продаж устанавливают партнёры. В общем, идёт обычная предматчевая работа, наносятся последние штрихи. К 17 июня подойдут в полной готовности. Никаких больших тревог на сегодняшний момент у нас нет», — сказал Сорокин в интервью «Газете.Ru».
Ознакомиться с календарём Кубка конфедераций можно на «Чемпионате».