Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии, обойдя Манчини

Аллегри стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии, обойдя Манчини
Комментарии

Вчера, 15 мая, «Ювентус» выиграл Кубок Италии, обыграв в финале «Аталанту». Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 1:0.

Кубок Италии . Финал
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 4'    

Таким образом, Массимилиано Аллегри стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии. У главного тренера «Ювентуса» теперь уже пять побед в турнире (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2023/2024). Он опередил Роберто Манчини и Свен-Йорана Эрикссона, у которых по четыре трофея.

Аллегри возглавил «Ювентус» в мае 2021 года. Контракт 56-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Под его руководством после 36 туров «Ювентус» занимает четвёртое место с 67 очками. Досрочное чемпионство оформил «Интер» (92 очка).

Материалы по теме
Гасперини прокомментировал поражение «Аталанты» в финале Кубка Италии с «Ювентусом»

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android