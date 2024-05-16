Аллегри стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии, обойдя Манчини

Вчера, 15 мая, «Ювентус» выиграл Кубок Италии, обыграв в финале «Аталанту». Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, Массимилиано Аллегри стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии. У главного тренера «Ювентуса» теперь уже пять побед в турнире (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2023/2024). Он опередил Роберто Манчини и Свен-Йорана Эрикссона, у которых по четыре трофея.

Аллегри возглавил «Ювентус» в мае 2021 года. Контракт 56-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Под его руководством после 36 туров «Ювентус» занимает четвёртое место с 67 очками. Досрочное чемпионство оформил «Интер» (92 очка).

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