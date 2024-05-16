Финалисты Кубка России «Зенит» и «Балтика» вышли в плей-офф из одной группы

2 июня 2024 года на московском стадионе «Лужники» пройдёт матч Суперфинала Кубка России, в котором встретятся победитель нижней сетки плей-офф (Пути регионов) калининградская «Балтика» и победитель верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) «Зенит» из Санкт-Петербурга. Ранее «Балтика» переиграла в решающем матче за выход в Суперфинал московский «Спартак» (1:0), «Зенит» в серии пенальти одолел столичный ЦСКА (0:0, 5:4 пен., первый матч 1:1).

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Примечательно, что оба участника решающего матча за трофей вышли в плей-офф из одной и той же группы С Пути РПЛ, в которой также играли грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». «Зенит» занял в этом квартете первое место с 14 очками в шести матчах, балтийцы стали вторыми с 12 очками, бело-зелёные набрали семь очков и финишировали на третьей строчке, волжане взяли три очка и замкнули итоговую таблицу группы.

В очных встречах в рамках группового этапа «Зенит» и «Балтика» обменялись домашними победами — 1:0 в Калининграде и 2:1 в Санкт-Петербурге.