Верратти хочет играть в «Барселоне», но каталонцы не дают за него € 100 млн

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти жаждет стать игроком «Барселоны». Итальянский футболист был бы очень рад выступать в одной команде с такими игроками, как Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, Вератти в данный момент ждёт дальнейшего развития событий. Ранее появилась информация, что он сообщил спортивному директору «ПСЖ» Антеро Энрике о своём желании покинуть команду. Кроме того, итальянские СМИ отмечали, что «Барселона» предложила за него парижанам € 100 млн, однако эта информация оказалась не соответствующей действительности.
Бонавентура может заменить Верратти в «ПСЖ»