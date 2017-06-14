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Ширко: при мне в «Спартаке» появились игроки, которые с трудом обрабатывали мяч

14 июня 2017, среда. 08:00. Футбол

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко выразил мнение, что прежнее руководство клуба совершило ошибку, начав резко менять состав команды и приглашать ряд иностранных футболистов. По итогам минувшего сезона красно-белые выиграли золотые медали впервые за 16 лет.

«Конечно, я не мог представить, что „Спартак“ вновь станет чемпионом только спустя 16 лет. Хотя тогда избавлялись от многих людей, которые провели в «Спартаке» много лет, а вместо них появлялись странные футболисты, которые надолго не задерживались и скоро «Спартак» покидали. Текучка – не лучшее, что может случиться с командой, которая ставит перед собой большие задачи. Раз команда не становилась чемпионом 16 лет, значит, ошибки руководством были допущены. Хотя «Спартак» занимал и вторые, и третьи места – тоже определённый результат.

В мои последние годы в «Спартаке» начало появляться большое количество новых футболистов. Были как проходные, так и достаточно умелые. Некоторые непонятно откуда взялись и потом непонятно куда делись – с трудом обрабатывали мяч, не понимали тактических действий. Хотя, наверное, понятно, зачем их брали. Ладно, если бы мы обитали на 12-13-м месте, можно было бы оправдаться тем, что взяли недорогого футболиста, который, может, однажды попадёт по мячу. Но это же «Спартак». Здесь они просто числились, мешали пробиться талантливым ребятам из дубля. Даже трудно вспомнить фамилии, так как после «Спартака» эти игроки нигде больше и не играли. Однако некоторые показали, что умеют играть в футбол, и доказали, что не зря появились в «Спартаке». Тот же Тчуйсе так вообще активно учил язык, можно сказать, обрусел», — рассказал Ширко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марку Бессонову.

Полную версию интервью с Александром Ширко читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Александр Ширко
Новости. Футбол
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