Маркиньос: я счастлив в Париже, а «ПСЖ» не хочет продавать меня

Защитник «ПСЖ» Маркиньос признался, что у него нет желания покидать стан французского клуба, за который он выступает с 2013 года. Контракт бразильского футболиста с парижанами рассчитан до лета 2019 года.
«Я счастлив в Париже, проект клуба амбициозен. „ПСЖ“ не хочет продавать меня, и вместе с Марко Верратти я являюсь частью проекта клуба. Кроме того многое будет зависеть от переговоров по поводу продления контракта, потому что это никогда не бывает просто. Но я думаю, что я останусь», — цитирует Маркиньоса SporTV.