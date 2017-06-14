«Вест Бромвич» включился в борьбу за Терри

«Вест Бромвич» стал ещё одним клубом, который заинтересован в услугах бывшего футболиста «Челси» и сборной Англии Джона Терри, сообщает Sky Sports.
Ранее в СМИ сообщалось, что на 36-летнего защитника претендует «Борнмут», а недавно появилась информация, что переговоры с Терри провёл Стив Брюс, возглавляющий «Астон Виллу».
Терри по окончании сезона-2016/17 покинул «Челси». Англичанин дебютировал в основном составе лондонцев 28 октября 1998 года и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.
«Астон Вилла» заинтересована в подписании контракта с Терри