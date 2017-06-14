Мхитарян опубликовал совместное фото с Лопырёвой в Армении

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян на своей официальной странице в «Твиттере» опубликовал фотографию с телеведущей и фотомоделью Викторией Лопырёвой. Футболист встретился с Лопырёвой в Армении.
«Отличное время в Армении с Викторией Лопырёвой», — говорится в сообщении.
Напомним, что Виктория Лопырёва является послом чемпионата мира 2018 года. Мировое первенство пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. 17 июня 2017 года стартует Кубок конфедераций. Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».
Фото Генриха Мхитаряна с Викторией Лопырёвой можно посмотреть в «Твиттере».
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