«Мы находимся на строящемся стадионе в Ростове, который по контракту должен быть готов к 25 декабря 2017 года. Очень важно видеть, что стройка идёт по графику и всё происходит по лучшим стандартам качества. Я родилась в Ростове-на-Дону и теперь представляю этот город. Могу с уверенностью сказать, что каждый ростовчанин сделает всё возможное, чтобы оправдать то доверие, которое оказано Ростову. Мы счастливы, что в нашем городе пройдёт чемпионат мира. Болельщикам со всего мира понравится в Ростове на чемпионате мира», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Лопырёва: болельщикам со всего мира понравится в Ростове на чемпионате мира-2018
Фото: Алина Матинян
Лопырёва: болельщикам со всего мира понравится в Ростове на чемпионате мира-2018
Фото: Алина Матинян