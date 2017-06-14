«Тосно» объявил об уходе вратаря Книги и приобретении голкипера Гутора

Голкипер Александр Гутор подписал контракт с «Тосно» сроком на один год. В карьере 28-летнего вратаря выступления за БАТЭ, минское «Динамо», «Оренбург» и сборную Беларуси, также футболист признавался лучшим игроком и лучшим вратарём чемпионата Беларуси.
Как сообщает официальный сайт «Тосно», голкипер Денис Книга покидает «Тосно». В составе команды из Ленинградской области он провёл 13 матчей (18 пропущенных мячей).
В то же время защитник Андрей Буйволов продлил контракт с «Тосно» до конца сезона-2018/2019. В минувшем сезоне 30-летний футболист провёл за «Тосно» 35 матчей, забил 1 гол.