Молло: хотел бы победу «Зенита» над «Лионом» в финале ЛЕ, сейчас я русский

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло признался, что ему было бы интересно дойти до финала Лиги Европы в следующем сезоне и встретиться там с соотечественниками из «Лиона». Также француз дал прогноз на выступление сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.
«Интересен ли был мне финал Лиги Европы «Лион» – «Зенит»? Да. Хочу победу «Зенита». Сейчас я русский, а не француз. Конечно, «Зенит» может выиграть Лигу Европу. Лигу чемпионов? Шаг за шагом.
Обамейанг – мой друг. Я рад за него, что он сыграл потрясающий сезон. Завершить год вслед за Левандовски – это о чем-то говорит. Он хороший человек и отличный игрок. Думаю, с ним всё будет хорошо. «Боруссия» – тоже не маленький клуб. Есть давление, выступление в Лиге чемпионов и обязанность занимать высокие места. Он готов и физически, и психологически.
Кубок конфедераций? Думаю, Россия победит в финале и Португалию, и Германию», – передаёт слова Молло корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.