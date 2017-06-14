Сегодня, 14 июня, утром футболисты «Спартака» провели первую после отпуска тренировку. Под руководством главного тренера Массимо Карреры занимались вратари Артём Ребров, Александр Селихов и приглашённый из «Спартака-2» Александр Максименко; защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Сердар Таски, Денис Кутин; полузащитники Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Артём Тимофеев, Александр Зуев, Игорь Леонтьев, Артём Самсонов; нападающие Луис Адриано и Денис Давыдов. Полузащитник Аяз Гулиев трудился по индивидуальной программе.
Отметим, что среда стала первым рабочим днём для итальянских новичков тренерского штаба красно-белых — тренера Аттилы Мальфатти и специалиста по физподготовке Джорджо Д'Урбано.
На следующей неделе к партнёрам присоединятся Джано, Квинси Промес, Ивелин Попов и Зе Луиш, которые вызывались в свои национальные сборные. Позже к тренировкам приступят Денис Глушаков, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов и Александр Самедов, которые будут выступать на Кубке конфедераций в составе сборной России.
Завтра у команды по плану вновь два занятия — утреннее и вечернее, а 24 июня красно-белые отправятся в Австрию, где продолжат подготовку к сезону, сообщает пресс-служба «Спартака».
«Спартак» провёл первую тренировку после выхода из отпуска