Клюйверт отказался возглавить тульский «Арсенал»

Руководство тульского «Арсенала» продолжает поиски нового главного тренера после отставки Сергея Кирьякова. De Telegraaf сообщает, что представители российского клуба предложили занять вакантную должность бывшему спортивному директору «ПСЖ» Патрику Клюйверту, но голландец ответил отказом.
У 40-летнего специалиста есть несколько предложений от других клубов, которые он рассматривает. Голландская пресса сватала Клюйверта на тренерский мостик молодёжной команды «Аякса», воспитанником которого он является, но стороны пока даже не контактировали.
На протяжении карьеры Клюйверт успел поработать тренером в «АЗ Алкмаар», клубе «НЕК Неймеген», молодёжной команде «Твенте», сборной Нидерландов, Кюрасао и молодёжной команде «Аякса».