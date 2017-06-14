Аббьяти назначен на должность менеджера «Милана»

Бывший вратарь «Милана» Кристиан Аббьяти сегодня, 14 июня, был назначен на административную должность в клубе. Как сообщает официальный сайт россонери, он будет исполнять обязанности менеджера команды.
Отмечается, что Аббьятти будет связующим звеном между клубом и командой и его непосредственным начальником будет спортивный директор Массимилиано Мирабелли.
39-летний итальянец, будучи футболистом, провёл в составе «Милана» 15 сезонов. В составе миланского клуба он дважды становился чемпионом Италии и выигрывал Кубок страны.