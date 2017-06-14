Сборная Камеруна прибыла в Москву для участия в Кубке конфедераций—2017, информирует пресс-служба ФИФА. Для камерунцев участие в предстоящем Кубке конфедераций станет третьим в их истории.
Представители Африки возьмут старт в турнире в воскресенье, 18 июня, матчем против Чили в Москве. 22 июня им предстоит игра с Австралией в Санкт-Петербурге, а 25 июня в Сочи их проэкзаменует действующий чемпион мира – сборная Германии.
Лучшим достижением Камеруна в рамках Кубка конфедераций является выход в финал турнира 2003 года.
Фото доступно в «Твиттере» ЧМ-2018.
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