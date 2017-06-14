Нильссон-Линделёф: хочу помочь «МЮ» выиграть ещё больше трофеев

Защитник Виктор Нильссон-Линделёф прокомментировал подписание четырёхлетнего контракта с «Манчестер Юнайтед». В соглашении предусмотрена опция пролонгации ещё на один сезон.
«Я очень рад перейти в «Манчестер Юнайтед». Мне очень нравилось в «Бенфике», я многому научился в этом клубе. Теперь я с нетерпением жду возможности сыграть в АПЛ на «Олд Траффорд» под руководством Жозе Моуринью. Хочу внести свой вклад и помочь клубу выиграть ещё больше трофеев», — цитирует игрока сайт «МЮ».
В минувшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист из Швеции провёл 32 матча и забил один гол.
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