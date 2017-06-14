Моуринью: Нильссона-Линделёфа ждёт отличное будущее в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал подписание четырёхлетнего контракта с защитником «Бенфики» и сборной Швеции Виктором Нильссоном-Линделёфом.
«Виктор — очень талантливый молодой игрок, которого ждёт отличное будущее в «Юнайтед». Прошлый сезон показал, что нам нужна вариативность и большее количество мастеровитых футболистов, чтобы добавить составу глубины. Виктор стал первым летним подписанием „МЮ“. Знаю, что наша фантастическая команда сразу примет его как своего», — цитирует Моуринью сайт «МЮ».
В минувшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист из Швеции провёл 32 матча и забил один гол.