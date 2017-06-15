Защитник Тони Шуньич продолжит карьеру в московском «Динамо»

Защитник Тони Шуньич, который в минувшем сезоне выступал за «Штутгарт» и «Палермо», продолжит карьеру в московском «Динамо». Об этом сообщил бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич в своём «инстаграме».
Шуньич уже выступал в российской Премьер-Лиге в составе «Кубани» с 2014 по 2015 год, после чего перешёл в «Штутгарт». В первой половине минувшего сезона 28-летний боснийский футболист выступал в составе немецкой команды во второй Бундеслиге, записав в свой актив 10 матчей и два гола, а вторую часть сезона он провёл на правах аренды в «Палермо», в составе которого сыграл семь игр.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Йована Танасиевича.