Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Экс-водитель «Спартака»: золота бы не было, если бы Каррере не помогал Пилипчук

15 июня 2017, четверг. 08:30. Футбол

Валентин Терентьев, который проработал водителем автобуса в «Спартаке» более 10 лет, выразил мнение, что Массимо Каррера не смог бы привести команду к чемпионству, если бы не помощь ассистента Романа Пилипчука.

«Было тяжело расставаться со всеми тренерами, кроме Карреры. Но особняком стоит Владимир Григорьевич Федотов. Душевный, добрый человек, который и муху не обидит. Карпин был жёсткий, такой же, как и на телевидении, мог накричать на игроков матом в раздевалке. Но ко мне, к сотрудникам относился хорошо. Диму Аленичева жалко. Ему, как казалось, тоже злости не хватило. Даже вроде безразличный ко всему Якин, когда уволился, всё равно подошёл, обнял. А тут Каррера, получается, заранее всё знал, но хранил в себе, не подавал виду. Странно это.

Каждый относится к Каррере по-разному. Я скажу так. По моему мнению, «Спартаку» очень повезло с Ромой Пилипчуком. Он очень много сделал для команды. Если бы его не было, мы бы не стали чемпионами. Всю стратегию делал он, хотя Массимо иногда его не слушал, и заканчивалось это не очень хорошо. Не понимаю, почему Пилипчук до сих пор ассистентом работает. Может, ему нравится быть вторым?! Я просто вижу, что он всегда в мыслях, в бумагах, а когда Карреры нет, то и разговаривает с ребятами – объясняет, как сделать так, чтобы в следующий раз не ошибаться, не было проблем. Заслуга Массимо в золоте есть, она довольно большая, но я не понимаю, когда выделяют только его», — рассказал Терентьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Полную версию интервью с Валентином Терентьевым читайте на «Чемпионате».

Водитель Терентьев: уволили из «Спартака» – и спасибо сказать забыли
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Спартак Валерий Карпин Владимир Григорьевич Федотов Дмитрий Аленичев Массимо Каррера Мурат Якин Роман Пилипчук
Новости. Футбол
15 июня 2017, четверг
08:33 Каранка: уверен, многим, переживающим за «Реал», не хватает Моуринью
08:30 Экс-водитель «Спартака»: золота бы не было, если бы Каррере не помогал Пилипчук
08:26 «Челси» потребовал от «Ливерпуля» £ 10 млн за переход Соланке
08:16 «Эвертон» заинтересовался Брозовичем, на которого претендуют «Спартак» и «Зенит»
08:05 В «Реале» советуют Роналду заплатить штраф, чтобы избежать излишней волокиты
07:50 Полузащитник Новой Зеландии Льюис: престижнее Кубка конфедераций только ЧМ
07:39 Агент: в «Барселоне» никто Турану не говорил, что на него не рассчитывают
07:38 Румменнигге: не могу гарантировать, что «Бавария» приобретёт новых игроков
07:19 Форвард Новой Зеландии: не терпится броситься в бой с Россией
07:11 Мальдини: «Барселона» была бы идеальным местом для Верратти
06:48 Фридль: Анчелотти беседует со мной почти после каждой тренировки и даёт советы
06:34 Источник: «Локомотив» ведёт переговоры с полузащитником «Спартака» Поповым
06:25 «ПСЖ» рассматривает возможность приобрести Хамеса за € 75 млн
06:22 «Барселона» не готова заплатить «Бенфике» € 50 млн за Нелсона Семеду
06:22 «Интер» хочет перехватить Щенсны у «Ювентуса»
06:21 Д. Суарес: в «Барселоне» меня удивили все, но мне хотелось бы отметить Месси
05:45 Болельщики «Нима» создали петицию против смены эмблемы клуба
05:32 12-летний фанат «Амкара», страдающий анемией, поучаствовал в тренировке команды
05:16 Бернарду Силва: сборная Португалии рада оказаться в России
04:45 «Севилья» требует у «Ювентуса» € 40 млн за Н’Зонзи, но согласна на рассрочку
04:10 Голкипер Пикфорд прошёл медосмотр и готов к переходу в «Эвертон» за £ 30 млн
03:29 «Локомотив» объявил расписание контрольных матчей на сборе в Австрии
03:03 Юрист Денисова: Игорь не ведёт переговоров с «Зенитом»
02:39 Полузащитник «ПСЖ» Верратти вместе со своим агентом встретился с Месси
01:54 Джонс — о переходе Нильссона-Линделёфа в «МЮ»: конкуренция — это здорово
01:33 Роналду: спасибо, Казань
01:33 Кузяев: благодарен за интерес сборной Таджикистана, но хотел бы играть за Россию
01:32 «Милан» предложил выкупить Белотти у «Торино» за € 80 млн в течение двух лет
01:14 Спаллетти попросил руководство «Интера» купить Валеро из «Фиорентины»
01:09 Шуньич: с удовольствием возвращаюсь в Россию
01:03 Кузяев: как-то Кадыров поучаствовал в двусторонке, Рамзан Ахматович — в порядке!
00:54 Роббен: всё больше думаю, чем буду заниматься после окончания карьеры
00:50 Маркес: я уже полностью выздоровел и постараюсь помочь Мексике на КК-2017
00:40 Кузяев: секрет Бердыева понял не до конца, но тренер он высочайшего уровня
00:29 Агент: Конти хочет только в «Милан», его время в «Аталанте» закончилось
00:26 Защитник Тони Шуньич продолжит карьеру в московском «Динамо»
00:17 «СКА-Хабаровск» продлил контракт с Черевко
00:02 «Саутгемптон» объявил о расторжении контракта с главным тренером Пюэлем
00:01 Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА
14 июня 2017, среда
23:59 Манчини: хочу на каждом домашнем матче «Зенита» видеть 65 тыс. болельщиков
23:56 Канте: не знаю, что будет с Мбаппе дальше, но он очень хорош
23:37 Лаллана: когда Франция осталась вдесятером, Англия заиграла слишком наивно
23:31 Водитель Терентьев: уволили из «Спартака» – и спасибо сказать забыли
23:28 Циклаури: предложений по Родичу нет, он остаётся в «Крыльях»
23:14 Раньери: Доменек всегда был немного странным
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017