Экс-водитель «Спартака»: золота бы не было, если бы Каррере не помогал Пилипчук

Валентин Терентьев, который проработал водителем автобуса в «Спартаке» более 10 лет, выразил мнение, что Массимо Каррера не смог бы привести команду к чемпионству, если бы не помощь ассистента Романа Пилипчука.
«Было тяжело расставаться со всеми тренерами, кроме Карреры. Но особняком стоит Владимир Григорьевич Федотов. Душевный, добрый человек, который и муху не обидит. Карпин был жёсткий, такой же, как и на телевидении, мог накричать на игроков матом в раздевалке. Но ко мне, к сотрудникам относился хорошо. Диму Аленичева жалко. Ему, как казалось, тоже злости не хватило. Даже вроде безразличный ко всему Якин, когда уволился, всё равно подошёл, обнял. А тут Каррера, получается, заранее всё знал, но хранил в себе, не подавал виду. Странно это.
Каждый относится к Каррере по-разному. Я скажу так. По моему мнению, «Спартаку» очень повезло с Ромой Пилипчуком. Он очень много сделал для команды. Если бы его не было, мы бы не стали чемпионами. Всю стратегию делал он, хотя Массимо иногда его не слушал, и заканчивалось это не очень хорошо. Не понимаю, почему Пилипчук до сих пор ассистентом работает. Может, ему нравится быть вторым?! Я просто вижу, что он всегда в мыслях, в бумагах, а когда Карреры нет, то и разговаривает с ребятами – объясняет, как сделать так, чтобы в следующий раз не ошибаться, не было проблем. Заслуга Массимо в золоте есть, она довольно большая, но я не понимаю, когда выделяют только его», — рассказал Терентьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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