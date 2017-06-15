Водитель Терентьев: Джано не хотел лететь во Владивосток и прятался в туалете

Валентин Терентьев, проработавший водителем автобуса в «Спартаке» более 10 лет, рассказал любопытные истории о футболистах красно-белых Джано Ананидзе и Сальваторе Боккетти.
«Я только два случая помню, когда игроки опаздывали. Первый — когда мы улетали на Кубок во Владивосток с «Лучом». Посчитались, оказалось, что нет Джано. Минут 20 искали его по Тарасовке, но так и не нашли – он где-то в туалете спрятался, не хотел лететь. Карпин очень сердит был. Другая история более каверзная. Боккетти перед самым отъездом предупредил, что идёт в туалет. И исчез. Пошли по коридорам и слышим крик. Оказывается, дверь заклинило. Хорошо, у нас мастер Коля есть на базе — пришёл, высвободил. Минут на 15 в итоге задержались», — сказал Терентьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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