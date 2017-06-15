Путин: не допустим, чтобы спортивные объекты превращались в вещевые рынки

Президент России Владимир Путин высказал мнение по поводу строительства стадиона в Калининграде, на котором будут проходить матчи чемпионата мира — 2018, а также заявил, чтобы в будущем спортивные объекты будут использоваться по назначению.
«Уверен, что стадион в Калининграде будет построен в срок. Нам казалось, что ценник завышен, но для Калининграда хотели не только стадион построить, но и всю инфраструктуру, сделать целый городок. В итоге договорились о ценах на сам стадион.
Сейчас всё идёт по графику. Конечно, стадион строится, чтобы спортом на нём занимались, чтобы болельщики приходили. Мы не допустим, чтобы спортивные объекты превращались в вещевые рынки. Даже в Москве всё уже возвращается на свои круги и используется по назначению. Сооружения и здания в Сочи, которые были построены к Олимпийским играм, продолжают эффективно использоваться. Мы добились лучших результатов по использованию спортивных объектов после завершения крупных турниров. То же самое происходит и в Казани после Универсиады. А уж стадионы могут и должны использовать напрямую, как спортивные объекты. Уверен, что дети смогу заниматься, болельщики будут радоваться, а футбол – развиваться", — сказал президент РФ в эфире «Прямой линии».