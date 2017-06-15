Новым главным тренером «Лидса» стал бывший наставник АПОЭЛ Кристиансен

Выступающий в английском Чемпионшипе «Лидс» официально объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил Томас Кристиансен, последним местом работы которого был кипрский АПОЭЛ.
44-летний испанский специалист датского происхождения возглавил АПОЭЛ в мае 2016 года. Под его руководством команда из Никосии стала чемпионом Кипра.
Напомним, что предыдущим наставником «Лидса» был Гарри Монк, который подал в отставку в конце мая.
В прошлом сезоне «Лидс» финишировал на седьмой строчке в таблице второго по силе дивизиона Англии.