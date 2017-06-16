Бывший банкир признался в суде, что помогал экс-президенту АФА в отмывании денег

Бывший сотрудник частного банка Julius Baer аргентинец Хорхе Арсуага признал свою вину в деле о коррупции в ФИФА, сообщает Reuters. В суде Нью-Йорка Арсуага признался, что с 2010 года помогал отмывать деньги бывшему президенту Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Хулио Грондоне.
Обвиняемый рассказал, что помогал передавать взятки с помощью двух счетов, которые он создал в банках, где работал — Credit Suisse (до 2012 года) и Julius Baer (2012-2015). За свои услуги Арсуага получил более $ 1 млн. В 2014 году, после смерти Грондоны, он помог наследникам президента вывести деньги со счетов.
После признания вины Арсуагу освободили под залог, приговор ему должен быть вынесен 4 января 2018 года.