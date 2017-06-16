Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Наставник «Барселоны» Вальверде рассчитывает на Алькасера и Андре Гомеша

16 июня 2017, пятница. 07:59. Футбол

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не намерен расставаться с нападающим Пако Алькасером и полузащитником Андре Гомешем, сообщает Mundo Deportivo.

По ходу минувшего сезона испанские СМИ предполагали, что эти игроки могут покинуть стан каталонского клуба. Гомеш даже подвергался освистыванию на стадионе «Камп Ноу», однако Вальверде рассчитывает на обоих игроков.

Алькасер в минувшем сезоне принял участие в 21 матче чемпионата Испании, выйдя на поле в основном составе в 7 из них. Он стал автором 6 голов и 3 результативных передач. Гомеш в свою очередь сыграл в 30 матчах, отметившись 3 голами и одной голевой передачей.

Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Барселона Андре Гомеш Пако Алькасер Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
16 июня 2017, пятница
08:48 Стерлинг: «Манчестер Сити» — команда, которая умеет наказывать соперников
08:34 Касильяс может остаться в «Порту», если согласится на снижение зарплаты
08:30 Медведев: не отрицаю, что мой рекорд — плод грамотной игры «Ростова» в обороне
08:25 Нильссон-Линделёф: мы с Моуринью говорили по телефону, он рассказал мне об «МЮ»
08:10 Британские СМИ: «Спартак» интересуется защитником «Селтика» Шимуновичем
08:08 «Ювентус» и «МЮ» заинтересовались полузащитником «Барселоны» Гомешем
08:04 Медведев не считает Бердыева жёстким тренером
08:03 Папен: по стилю игры Толиссо напоминает Крооса
07:59 Наставник «Барселоны» Вальверде рассчитывает на Алькасера и Андре Гомеша
07:57 Асенсио: Зидан советовал мне работать, сказав, что получу свой шанс
07:46 «Галатасарай» предложил «Сассуоло» € 7 млн за защитника Ачерби
07:31 «Реал» отклонил € 70 млн за Морату, «МЮ» согласовал контракт на € 12 млн в год
07:30 Медведев: мне ещё рано задумываться о таких клубах, как «Монако»
07:12 Мерино: если честно, до сих пор не знаю точно, чего хотел от меня Тухель
07:01 Дзола: Белотти способен на многое в Англии, он может заменить в «Челси» Косту
06:53 «Севилья» может обменять Н'Зонзи на полузащитника «Ювентуса» Лемину
06:52 «Реал» провёл переговоры с «Монако» о приобретении Мбаппе
06:50 Трапп согласился на переход в «Милан», «ПСЖ» требует за него € 18 млн
06:36 Директор «Сток Сити» сравнил вратаря Батлэнда с Пикфордом из «Эвертона»
06:16 «Реал» заинтересован в услугах Доннаруммы в сезоне-2018/19
06:02 Фаулер: «Ливерпуль» должен быть серьёзным игроком на трансферном рынке
05:47 Источник: Доннарумма отказал «Милану» и «ПСЖ», так как хочет выступать за «Реал»
05:27 Абидаль: Мбаппе не стоит £ 120 млн, ему нужно остаться в «Монако»
04:59 Монреаль: Бельерин практически точно останется в «Арсенале»
04:43 Источник: Ди Франческо ради «Ромы» отказался от зарплаты в € 4 млн в «Зените»
04:23 «Антальяспор» интересуется Меделем из «Интера», а также тремя игроками «Милана»
03:52 «Депортиво» выкупил у «Удинезе» полузащитника Гильерме
03:32 Классен: «Эвертон» — отличный клуб, чувствую себя очень счастливым
03:08 «Ювентус» выразил соболезнования по поводу смерти болельщицы клуба
02:21 Галли: Доннарумма обязан объяснить, почему не продлил контракт с «Миланом»
02:03 Бывший банкир признался в суде, что помогал экс-президенту АФА в отмывании денег
01:58 Глава ФФУ призвал украинские клубы не бояться приезжать в Мариуполь
01:46 Нолито: не думаю, что Гвардиола верит в меня, хочу уйти из «Манчестер Сити»
01:31 Кононов: команда — это не только набор звёздных игроков
01:30 Источник: Конте может покинуть «Челси» из-за разногласий с руководством
00:58 Лаюн: сборная Португалии – это не только Роналду, она фаворит Кубка конфедераций
00:53 Даудов: футболисты понимали важность первой игры в футболках «Ахмата»
00:36 «Марсель» договорился с «Монако» о переходе Жермена
00:35 Болельщица «Ювентуса», пострадавшая в давке в Турине, скончалась
00:27 Манчини остался доволен первой тренировкой «Зенита» на сборе в Австрии
00:15 «Эвертон» объявил о переходе Классена из «Аякса» за € 27 млн
00:10 Данни: в России у меня есть предложения не только от «Динамо», ещё от 2-3 клубов
00:08 Данни – о своей дочери: это лучший гол, который я забил в Санкт-Петербурге
15 июня 2017, четверг
23:53 Защитник московского «Динамо» Морозов улетел со сбора команды для защиты диплома
23:49 «Зенит» представил видео лучших пожеланий болельщиков Данни
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли Роберто Манчини в свой первый сезон в России сделать "Зенит" чемпионом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017