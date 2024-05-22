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Оздоев — о количестве игр в Греции: у меня перерыв в этом году был пять дней!

Оздоев — о количестве игр в Греции: у меня перерыв в этом году был пять дней!
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Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев высказался о формате проведения чемпионата Греции.

«Нужно понимать ― сколько игровых дней в России и сколько их в Греции, сколько в общей сложности дней для работы. В Европе нет перерыва на зиму, как в России. В Греции мы начинали с квалификации еврокубков — это июль, а чемпионат заканчивается в мае. В России чемпионат начинается в июле, а потом ты идёшь на большой перерыв, который длится три месяца. А в Греции всё это время ты играешь. У меня перерыв в этом году был пять дней!

Было непривычно много играть – у меня такое впервые. Тяжело и не знаешь, как готовиться после перерыва. Наступает определённый момент, когда организм даёт о себе знать. Первый год всегда адаптационный для любого игрока, который переехал из другого чемпионата. Да, я прошлый год провёл в Турции, но там я играл с перерывом из-за чемпионата мира: практически месяц были сборы и время, чтобы передохнуть и восстановиться. А здесь получается, что мы играли в бешеном ритме», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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