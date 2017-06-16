Генсек ФИФА: На матчах КК будет работать система отслеживания дискриминации

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура поделилась ожиданиями от Кубка конфедераций, отметив, что на матчах будет работать система отслеживания дискриминации.
«Я счастлива приехать сюда и увидеть стадион в Санкт-Петербурге. Все технические вещи прорабатывалась 24 часа в сутки. Не сомневаюсь, что все будет работать на высшем уровне. Этот Кубок конфедераций – путь к ЧМ-2018, проверка инфраструктуры. После периода подготовки настало время игры. На матчах будет работать система отслеживания дискриминации. Судьи предупреждены и знают, как реагировать на подобные проявления. В любом случае, КК-2017 – это больше о футболе, чем о чем-то еще. Тут собираются лучшие игроки. Давайте наслаждать турниром», — передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Кубок конфедераций стартует 17 июня. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».