Мутко: для российских болельщиков предусмотрена категория билетов за 960 рублей

Заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко рассказал о ценах на билеты Кубка конфедераций.
«ФИФА устанавливает цены на билеты, исходя из определённой конъюнктуры и цен на билеты на прошлых чемпионатах мира. Для российских болельщиков предусмотрена категория билетов за 960 рублей. Матчи сборной России в приоритете у зрителей. Там билеты раскупаются. Где-то расходятся менее активно. С первым ударом по мячу интерес должен подняться.
Мы благодарны ФИФА и с удовлетворением относимся к внедрению системы мониторинга дискриминации. Жёсткая система – правильное решение. ФИФА бескомпромиссна к дискриминации. Мы применяли в России и более жёсткие меры. Мы видим отчёты и наши, и других организаций. Последние годы в России эта тема стоит уже не так остро. Наши власти и РФС ввели ряд мер, ужесточили регламент, появился комиссар… Мы – открытое демократическое государство. У нас много иностранных игроков в разных клубах. Это норма, и каких-то проблем тут нет. А дискриминация – это проблема всего мира. Совет Европы принял специальную конвенцию. Россия её подписала, и скоро её ратифицируем. Будем на неё опираться», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.