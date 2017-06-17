Оляс: «Лион» продвинулся в переговорах по Б. Траоре, но конкуренция высока

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что французский клуб хочет приобрести нападающего «Челси» Бертрана Траоре.
«Мы хотим заполучить Бертрана Траоре, это правда. Переговоры продвинулись, но многие клубы заинтересованы в Траоре, так что конкуренция высока. Но мы очень хотим, чтобы он перешёл в наш клуб», — цитирует Оляса Sportsmole.
Минувший сезон Траоре провёл на правах аренды в амстердамском «Аяксе». Нападающий сыграл в 39 матчах, в которых забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 2019 года.
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