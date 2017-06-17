В «Реал Сосьедаде» подтвердили интерес к хавбеку «МЮ» Янузаю

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай по-прежнему входит в сферу интересов «Реал Сосьедада». Об этом рассказал президент испанского клуба Хокин Аперрибай.
«Это правда, мы заинтересованы в Янузае, но мы не ведём переговоры с «Манчестер Юнайтед» или с игроком. «Реал Сосьедад» ждёт решение английского клуба, а затем уже будем действовать. Несколько команд заинтересованы в Янузае, заполучить его будет непросто», — цитирует Аперрибая Mundo Deportivo.
В минувшем сезоне Янузай выступал за «Сандерленд» на правах аренды. Он сыграл в 29 матчах за клуб, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
«Реал Сосьедад» предложил «Манчестер Юнайтед» £ 8,8 млн за Аднана Янузая