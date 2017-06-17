В Казани начали раздавать бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций

Министерство спорта России разослало в города, где проводится Кубок конфедераций (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань), закрытый циркуляр, согласно которому местные бюджетные учреждения должны обеспечить матчи зрителями за счёт раздачи бесплатных билетов. Как утверждает «Бизнес Online», к выполнению этой инструкции уже приступили в Казани.
Ранее уже сообщалось, что все билеты были проданы только на один матч турнира, в котором сборная России в Москве сыграет с командой Португалии.
Сегодня турнир стартует в Санкт-Петербурге матчем россиян и сборной Новой Зеландии.
На матчи Кубка конфедераций—2017 продано около 60% билетов