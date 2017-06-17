Тренер сборной Камеруна: Непомнящий заходил ко мне, было честью поговорить с ним

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос поделился ожиданиями от матча с командой Чили на Кубке конфедераций — 2017, а также рассказал о встрече с экс-наставником камерунской сборной Валерием Непомнящим.
«Мы знаем, что будем играть против блестящей команды. Качество игры сборной Чили крайне высоко. Нам придётся показать, на что мы способны. Футбол — это и атака, и защита, но чтобы выиграть, нужно нападать. Везением матч не выиграешь. У чилийцев очень сильная линия атаки. Если не будет обороны, мы тоже не сможем выиграть. Нам нужен баланс между атакой и обороной.
Согласен с Лёвом, что чилийцы могут выиграть Кубок конфедераций. У них отличный дриблинг, прекрасные игроки, крайне много плюсов. Это одна из лучших команд, на данном этапе — точно. Я оптимистично настроен на завтрашний матч. Мне кажется, что я нашёл хороших игроков, которые готовы играть в современный футбол.
Непомнящий заходил ко мне, но я не знал, что он был тренером сборной Камеруна. Для меня было большой честью пообщаться с ним», — передаёт слова Брооса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч Камерун — Чили состоится 18 июня в Москве, начало — в 21:00 мск.