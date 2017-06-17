Видео: на стадионе в Петербурге течёт потолок и не работает лифт

Корреспонденты «Чемпионата» Григорий Телингатер и Дарья Тубольцева во время матча открытия Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург» обнаружились технические проблемы: в подтрибунном помещении арены течёт потолок и не работает лифт.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»: на арене в Петербурге течёт потолок и не работает лифт.
Сборная России обыграла Новую Зеландию со счётом 2:0. 21 июня Россия во втором туре группового этапа Кубка конфедераций сыграет с Португалией, а Новая Зеландия — с Мексикой.