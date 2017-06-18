«Манчестер Сити» и «Ювентус» ведут переговоры по трансферу Алвеса за € 5,7 млн

«Манчестер Сити» и «Ювентус» находятся на завершающей стадии переговоров по трансферу защитника туринцев Дани Алвеса, который близок к переходу в «Сити» за € 5,7 млн. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на несколько СМИ — Mundo Deportivo, Corriere dello Sport и The Sun.
Алвес перешёл в «Ювентус» из «Барселоны» в 2016 году на правах свободного агента. Игрок сыграл в 33 матчах за туринцев в минувшем сезоне, отметившись 6 мячами и 7 результативными передачами. Вместе с «Юве» Алвес выиграл скудетто, Кубок Италии и дошёл до финала Лиги чемпионов.
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