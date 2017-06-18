«Эвертон» купит у «Малаги» Сандро Рамиреса за € 6 млн

Нападающий «Малаги» и молодёжной сборной Испании Сандро Рамирес продолжит карьеру в чемпионате Англии. 21-летний футболист «находится на грани перехода» в «Эвертон», утверждает Sky Sports.
По данным источника, сумма трансфера составит около £ 5,25 млн (€ 6 млн). Также на футболиста претендует туринский «Ювентус».
В минувшем розыгрыше испанской Примеры Сандро Рамирес провёл 30 матчей (28 — с первых минут), в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки.