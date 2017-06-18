В Швеции выпустят пиво в честь фаната «Миллуолла», давшего отпор террористам

Шведская пивоварня Frequency Beer Works выпустит пиво в честь фаната «Миллуолла» Роя Лернера, который получил восемь ножевых ранений при сопротивлении вооруженным террористам. На этикетках бутылок появится фраза «F*** You, I’m Millwall!», произнесённая Лернером.
«Мы были впечатлены историей про фаната „Миллуолла“, который в одиночку дал отпор террористам и спас множество жизней. Мы приветствуем его поступок и решили сделать специальную партию пива в его честь», — цитирует заявление компании портал Goal.
«F**k you, I’m Millwall!» Как олдскульный фан вступил в бой с террористами
История фаната, спасшего жизни людей во время теракта на Лондонском мосту.